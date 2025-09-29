Датский аэропорт оснастили радаром для борьбы с беспилотниками

29 сентября 2025, 05:06

Минобороны Дании установило радар у аэропорта Копенгагена из-за опасности БПЛА

Фото: istockphoto / skyNext

Возле аэропорта Копенгагена компания Weibel установила радар в рамках противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщило минобороны Дании.