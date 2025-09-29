Датский аэропорт оснастили радаром для борьбы с беспилотниками
Возле аэропорта Копенгагена компания Weibel установила радар в рамках противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщило минобороны Дании.
Скорее всего, принятые меры связаны с недавней активностью беспилотников вблизи воздушных гаваней скандинавской страны. Столичный аэропорт уже временно закрывался по этой причине 22 сентября.
В заявлении датского оборонного ведомства говорится, что поставщики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность. Одним из них является компания Weibel, которая установила радар марки XENTA-M5 у аэропорта Копенгагена.
Стоит отметить, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября заявил, что доказательства причастности России к налету БПЛА отсутствуют.
