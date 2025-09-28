Над Германией замечены рои дронов
Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны наблюдали рои дронов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине, где говорил о возросшей угрозе безопасности. Его слова приводит журнал Stern.
Министр отметил, что речь идёт скорее об «абстрактной» угрозе, но в отдельных случаях она приобретает конкретный характер. Помимо этого, Добриндт анонсировал планы по созданию центра противодроновой обороны.
Этот центр объединит усилия федеральных и региональных властей. Глава МВД ФРГ подчеркнул, что необходимо расширить полномочия армии в сфере обнаружения, перехвата и уничтожения беспилотников.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил политику Германии с целями Гитлера. Он заявил, что текущие процессы в ФРГ выходят за рамки укрепления обороны.
Читайте также: