Над Германией замечены рои дронов

28 сентября 2025, 11:14

В Германии зафиксировали рои беспилотников в небе над севером страны

Фото: Istock/Terry Papoulias

Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны наблюдали рои дронов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине, где говорил о возросшей угрозе безопасности. Его слова приводит журнал Stern.