В столице Норвегии раздался мощный взрыв на площади Пилестредет
В центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв. Об этом сообщает норвежская газета Dagsavisen со ссылкой на заявление местной полиции.
Правоохранительные органы обнаружили на месте несколько взрывных устройств — одно из них сдетонировало. Полиция проводит контролируемые подрывы оставшихся устройств и призывает жителей близлежащих домов отойти от окон в целях безопасности.
К этому моменту не установлено, сколько людей участвовало в подрыве. Характер взрывных устройств в материале издания также не указан. Предварительно, от взрыва никто не пострадал.
Известно, что полицейские задержали одного подозреваемого.
Инцидент произошел на фоне ранее введенных ограничений в воздушном пространстве города. Аэропорт Осло был временно закрыт из-за сообщений о БПЛА, а все рейсы перенаправлялись в соседний аэропорт.
