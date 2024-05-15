Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
Отмечается, что имеются в виду субъекты, главы которых ранее были назначены в Аппарат президента и правительство РФ. Главой Калининградской области стал Алексей Беспрозванных.
Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области.
Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем.
Напомним, 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году
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Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области.
Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем.
Напомним, 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году
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Екатерина Коршунова