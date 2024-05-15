Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы её и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.