Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и двое погибли. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Примечательно, что из-за срочного совещания Макрон отменил поездку в департамент Приморская Сена, где он должен был открыть новые ветряные электростанции. По словам верховного комиссара Французской Республики в Новой Каледонии Луи Ле Франа, обстановка остается напряженной. Он отметил, что протестующие подожгли 50 коммерческих объектов и 200 автомобилей.
Уточняется, что акции протестов проходят против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.
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