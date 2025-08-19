Даунинг-стрит: США и коалиция желающих обсудят гарантии безопасности для Украины
В Великобритании сделали заявление по итогам переговоров коалиции желающих. На Даунинг-стрит отметили, что последняя совместно с США обсудит гарантии безопасности для Украины.
В канцелярии британского премьера Кира Стармера уточнили, что члены коалиции встретятся с американскими представителями для переговоров по данному вопросу. Встреча должна состояться уже в ближайшие дни.
«Премьер-министр отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня», — передает Даунинг-стрит.
Помимо этого члены коалиции обсудили дальнейшие способы давления на Россию. В разговоре рассматривался вопрос и о введении очередных санкций против РФ.