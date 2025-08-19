Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров
Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на канале «Россия 24».
По информации, предоставленной Сергеем Лавровым, американский лидер получил приглашение. В ходе пресс-конференции на Аляске Владимир Путин подтвердил это приглашение, подчеркнул министр.
«Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Саммит состоялся в Анкоридже. Центральной темой встречи стала реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.