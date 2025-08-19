Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров

19 августа 2025, 14:40

Лавров: Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на канале «Россия 24».





По информации, предоставленной Сергеем Лавровым, американский лидер получил приглашение. В ходе пресс-конференции на Аляске Владимир Путин подтвердил это приглашение, подчеркнул министр.





«Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — добавил Лавров.