Макрон испортил фото с Зеленским в Белом доме из-за грубого жеста
Польское издание Fakt обратило внимание на нарушение дипломатического протокола президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инцидент произошёл 19 августа во время официальной фотосессии по итогам встречи в Вашингтоне.
На совместном снимке, где рядом с французским лидером находились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон позволил себе неформальную позу, засунув руку в карман брюк.
Как отмечает издание, подобная небрежность неуместна на мероприятиях столь высокого уровня. В материале подчеркивается, что такой жест может свидетельствовать о пренебрежительном отношении Макрона не только к правилам дипломатического этикета, но и к результатам состоявшихся переговоров.
Поводом для встречи лидеров стал визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа. После его получасовой беседы с Трампом к переговорам присоединились руководители ряда стран Евросоюза.
