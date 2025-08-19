Макрон испортил фото с Зеленским в Белом доме из-за грубого жеста

19 августа 2025, 15:03

Макрон нарушил дипломатический протокол во время фотосессии в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Польское издание Fakt обратило внимание на нарушение дипломатического протокола президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инцидент произошёл 19 августа во время официальной фотосессии по итогам встречи в Вашингтоне.