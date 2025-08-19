«То, что от него требуется»: Трамп потребовал гибкости от Зеленского ради мира
Трамп ожидает от Зеленского уступок для завершения конфликта на Украине
Трамп призвал Зеленского к гибкости ради мира на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал в эфире телеканала Fox News.
Президент США Дональд Трамп выразил ожидание, что Владимир Зеленский и Владимир Путин продемонстрируют готовность к компромиссам для разрешения конфликта на востоке Украины. Трамп отметил, что для достижения мира необходимы уступки с обеих сторон.
«Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость», — подчеркнул глава Белого дома.Таким образом, Трамп указал на важность двусторонних усилий в процессе мирного урегулирования.
Ранее сообщалось о месте проведения трёхсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.