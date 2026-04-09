«Давление на партнеров»: Стало известно, что стоит за словами Трампа о выходе из НАТО

09 апреля 2026, 17:51

Политолог Денисов: Словами о выходе из НАТО Трамп добивается собственных целей

Заявлениями о желании выйти из НАТО президент США Дональд Трамп добивается собственных целей. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Ранее в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Американский лидер обвинил участников альянса в безответственному подходу к членству в блоке.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что заявления Трампа являются элементом давления на партнеров по НАТО, в рамках которого он пытается добиться повышения финансирования НАТО со стороны других стран и сокращения его со стороны США.





«Вероятно, что Трамп все-таки добьется определенного повышения уровня финансирования со стороны ряда государств, которые недофинансируют Североатлантический альянс в настоящее время. Это почти вся Юго-Восточная Европа и Прибалтика. Также в этом списке присутствует Испания, Португалия и т.д.», — отметил Денисов.