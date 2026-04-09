«Давление на партнеров»: Стало известно, что стоит за словами Трампа о выходе из НАТО
Заявлениями о желании выйти из НАТО президент США Дональд Трамп добивается собственных целей. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Ранее в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Американский лидер обвинил участников альянса в безответственному подходу к членству в блоке.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что заявления Трампа являются элементом давления на партнеров по НАТО, в рамках которого он пытается добиться повышения финансирования НАТО со стороны других стран и сокращения его со стороны США.
«Вероятно, что Трамп все-таки добьется определенного повышения уровня финансирования со стороны ряда государств, которые недофинансируют Североатлантический альянс в настоящее время. Это почти вся Юго-Восточная Европа и Прибалтика. Также в этом списке присутствует Испания, Португалия и т.д.», — отметил Денисов.
Он считает, что эти страны действительно повысят финансирование, удовлетворив американцев. Тогда Трамп получит дальнейшее увеличение заказов на поставку в Европу американского оружия. А американскому президенту выгодно, чтобы европейские участники НАТО покупали больше вооружения у США.