«Все началось»: Трамп попрощался с НАТО

06 апреля 2026, 22:46

Трамп попрощался с НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что принял решение попрощаться с НАТО из-за позиции альянса по Гренландии.





На прошлой неделе Трамп уже заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из военного блока. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Вашингтону необходимо переосмыслить значение альянса для себя.





«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — прокомментировал хозяин Белого дома.