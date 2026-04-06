«Все началось»: Трамп попрощался с НАТО

Трамп попрощался с НАТО из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что принял решение попрощаться с НАТО из-за позиции альянса по Гренландии.
На прошлой неделе Трамп уже заявлял, что всерьёз рассматривает выход США из военного блока. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Вашингтону необходимо переосмыслить значение альянса для себя.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — прокомментировал хозяин Белого дома.
Кроме того, американский лидер пожаловался, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана стал для организации «несмываемым пятном на репутации». Политик подчеркнул, что Россия не боится североатлантического объединения.