«Давно ожидалось»: Раскрыта причина отставки Гладкова и Богомаза

Политолог Данилин: Гладков и Богомаз отправились в отставку не из-за недоверия

Губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза освободили от должностей не из-за недоверия. В этом уверен политолог Павел Данилин.





Напомним, 13 мая президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза в связи с их заявлениями о досрочном прекращении полномочий, пишут argumenti.ru.



Уточняется, что временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской — Егор Ковальчук.



В разговоре с изданием «Абзац» Данилин отметил, что решения о кадровых перестановках в приграничных регионах были ожидаемы. По его словам, и Гладков, и Богомаз усердно работали, а местные жители относятся к ним с большим уважением.





«У них точно будут позитивные карьерные перспективы роста, потому что оба работали в очень сложных условиях и в постоянном давлении. Здесь нет отставки по недоверию. Здесь отставка по собственному желанию, назначение людей на замену. Это давно ожидалось и обсуждалось», — считает политолог.