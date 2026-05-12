Губернатор Богомаз: боевики ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области

12 мая 2026, 20:02

Фото: istockphoto/NiseriN

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в городе Унеча пострадали два сотрудника ОАО «РЖД». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в МАКС.





По словам главы региона, удар наносили с помощью БПЛА «Дартс» целенаправленно по зданию вокзала. Раненых мужчин доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.



Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов не исключил, что украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары с помощью беспилотников, запущенных с территории России. В комментарии NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины из-за неудач на линии боевого соприкосновения все чаще прибегают к «подлым шагам», и такие атаки не совершаются «от большого ума».



