Гладков раскрыл масштаб удара по Белгородской области

20 апреля 2026, 10:02

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 60 беспилотниками за сутки

Фото: iStock/N-sky

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки направили в регион 60 беспилотников и выпустили 23 снаряда. Предварительно, жители не пострадали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.