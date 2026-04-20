Гладков раскрыл масштаб удара по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за сутки направили в регион 60 беспилотников и выпустили 23 снаряда. Предварительно, жители не пострадали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Под удар попал 31 населенный пункт в восьми округах. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 22 воздушные цели. Повреждения зафиксировали в шести частных домах, трех коммерческих объектах, двух социальных учреждениях, на объекте связи и в пяти автомобилях.
В Белгородском округе Никольское, Таврово и Устинка приняли удар пяти дронов. В Таврово пострадал коммерческий объект. В Валуйском округе военные уничтожили еще четыре аппарата.
Волоконовский, Грайворонский и Ракитянский округа подверглись атаке 19 БПЛА. Один из них сбили силы ПВО. В Прохоровском округе военные ликвидировали еще одну цель. По Краснояружскому и Шебекинскому округам противник выпустил 23 снаряда и направил 31 дрон. Еще 12 воздушных целей подавили и уничтожили.
