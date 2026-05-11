Гладков: раненный при атаке ВСУ мужчина скончался в больнице

Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, скончался мужчина, который 7 мая получил тяжелые ранения. Трагедия произошла в селе Вознесеновка — беспилотник атаковал служебный автомобиль.

«В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали все, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — добавил Гладков.
Также в Шебекино от ударов двух FPV-дронов по территории предприятия пострадал мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Еще два человека пострадали у села Зозули Борисовского округа — беспилотник атаковал автобус.
