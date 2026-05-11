Гладков: раненный при атаке ВСУ мужчина скончался в больнице

11 мая 2026, 18:03

Фото: iStock/sudok1

Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, скончался мужчина, который 7 мая получил тяжелые ранения. Трагедия произошла в селе Вознесеновка — беспилотник атаковал служебный автомобиль.

«В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали все, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — добавил Гладков.