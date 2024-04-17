«Давно показали от ворот поворот»: Экс-депутат Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине

На предстоящем саммите НАТО по Украине президента Владимира Зеленского поставят на место, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Абзацем».
«Инициатором встречи является Зеленский, который требует ответов по началу процедуры принятия Украины в НАТО. Ему ещё в Вильнюсе показали от ворот поворот. В Европе серьёзные разногласия по этой теме», — указал Олейник.
Политик также напомнил, что месяц спустя президентские полномочия Зеленского подойдут к концу, и ему начнут задавать вопросы о легитимности власти.
По мнению Олейника, заседание Североатлантического альянса, намеченное на 19 апреля, созовут, чтобы устроить коллективную порку Зеленского и наконец поставить его на место.
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