Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной

Фото: iStock/Sergey Dolgikh
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором. Об этом Зеленский сообщил в интервью американской телекомпании PBS.
Украинский лидер отметил, что данное решение демонстрирует приоритет не безопасности, а «чистой политики». По словам Зеленского, никого не волнует вопрос происходящего на Украине.
Зеленский добавил, что «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».
Напомним, ранее Майк Джонсон сообщил, что планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине. Возможность разделения финансов Белый дом отверг.
Читайте также:
Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
Путин назначил нового посла России в Румынии
Зеленский добавил, что «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».
Напомним, ранее Майк Джонсон сообщил, что планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине. Возможность разделения финансов Белый дом отверг.
Читайте также:
Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
Путин назначил нового посла России в Румынии
Екатерина Коршунова