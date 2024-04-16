Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

16 апреля 2024, 15:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон вступил в силу через месяц.

Верховная Рада прежде одобрила законопроект, который предусматривает ряд ужесточений в отношении подпадающих под мобилизацию граждан страны. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.



Прежде украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону. По мнению журналистов, такие поправки в закон о призыве на службу могут негативно сказаться на экономике страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией

Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией
#закон
#законопроект
#зеленский
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, случится ли конфликт между Японией и Южной Кореей из-за Токто
Политолог Солонников: Токто не станут причиной конфликта Японии и Южной Кореи
16 апреля 2024, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Дмитрий Солонников выразил уверенность в том, что острова Токто не станут причиной конфликта между Японией и Южной Кореей.
Он пояснил, что проблемы маленьких территорий есть везде, но далеко не всегда из-за них происходят глобальные конфликты.

«Мы видим активное усиление взаимодействия Японии, Южной Кореи и США, активизацию двухсторонних, трёхсторонних и пятисторонних, включая Австралию, Филиппины, иногда Канаду, манёвров, переговоров. Так что всё там будет пока что в рамках той стратегии, которую рисует гегемон региона — США», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Он добавил, что США попытаются в том числе из этих двух стран сделать объединение, направленное против России и Китая, поэтому тема островов здесь никакого значения не имеет.

Ранее сообщалось, что Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности.

Читайте также:

Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах

Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не уточнила, кто их бомбил

Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла
#сша
#япония
#южная корея
#политика
#остров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией
Guardian: командование НАТО пугает Европу «гибридной подводной» войной с Россией
16 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/RomanBabakin

Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны». Об этом сообщает Guardian.
По его словам, РФ намерена нарушать работу кабелей и трубопроводов. Малетерр утверждает, что таким способом Москва хочет навредить экономике Европы.

Вице-адмирал отметил, что «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. К учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

Читайте также:

НАТО проведет учения на границе с Россией

Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева

Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной
#москва
#сша
#учения
#война
#человек
#нато
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потерянные годы»: в Германии высказались о представительстве фон дер Ляйен в ЕК
Минфин ФРГ: Урсула фон дер Ляйен является бюрократическим бременем Евросоюза
16 апреля 2024, 16:30

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в ходе экономического конгресса заявил, что бюрократическое бремя экономики Евросоюза должно носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А пять лет её председательства он назвал «потерянными годами».
Он подчеркнул, что последние пять лет с точки зрения конкурентоспособности Евросоюза были потеряны. Теперь перед политиками стоит задача — не потерять её пять.

Линднер также указал на необходимость удвоения потенциального роста немецкой экономики. Первым шагом он назвал поднятие уровня от 0,5% до 1%, то есть до показателей до пандемии коронавируса.

Читайте также:

Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией

Во Франции фон дер Ляйен обвинили в коррупции

Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
#германия
#еврокомиссия
#политика
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по просьбе Ирана провел телефонный разговор с президентом Раиси
16 апреля 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин выразил надежду на то, что стороны конфликта не допустят усугубления ситуации и проявят сдержанность.

В свою очередь, Раиси сообщил, что действия Ирана были вынужденными, отметив при этом, что удары по территории Израиля были ограниченными. Также иранский лидер добавил, что страна не заинтересована в эскалации.

Главы государств пришли к выводу, что причины событий на Ближнем Востоке кроются в неразрешенном конфликте между Палестиной и Израилем.

Читайте также:

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Путин назначил нового посла России в Румынии

Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза
#владимир путин
#лидер
#иран
#израиль
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иранский депутат Наджафабади объяснил право Ирана отвечать Израилю
16 апреля 2024, 15:50

Фото: iStock/ivanmollov

Представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.
«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — заявил в беседе с RT Наджафабади.

А обозреватель Сергей Латышев высказал мнение о том, что в дальнейшем противостоянии Ирана и Израиля первый одержит победу.

«Иран выиграет, даже если Израиль решится в одиночку нанести по нему ответный удар, который Тегеран наверняка использует как повод открыто приступить к созданию ядерного оружия», — приводит «Царьград» слова Латышева.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана.

Читайте также:

В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

Назван возможный ответ Израиля на удары Ирана

Экс-сенатор США Блэк назвал истинную позицию Ирана
#сша
#израиль
#конфликт
#мнение
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии
16 апреля 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в СВО на Украине, также будут получать компенсации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в указ президента РФ от 03.08.2023 №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте указа.
Новый указ дает право получения компенсаций добровольцам, которые служат в войсках национальной гвардии России. Бойцы, участвующие в СВО будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

Читайте также:

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
#изменения
#указ
#компенсации
#право
#сво
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина
Bloomberg: попытки Макрона «застать врасплох» Путина заставляют его нервничать
16 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «застать врасплох» российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В качестве примера агентство привело ситуацию, которая развернулась в конце февраля. Тогда Макрон отказался исключать возможность отправки западных войск на Украину. Это заявление вызвало критику как в России, так и на Западе. По данным Politico, оно было рассчитано на то, чтобы дать сигнал Москве «не делать глупостей», а также поставить перед ней «стратегическую дилемму».

Эта попытка заставить Путина гадать побудила власти Германии отвергнуть эту идею и тем самым развеять возникшую двусмысленность.

Также вторым примером является попытка Макрона добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в Париже. Теперь он намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Российский президент, в свою очередь, заявил, что готов рассматривать любые вопросы, однако исходить будет исключительно из интересов России и ситуации на фронте.

Кроме того, агентство отмечает, что Франция впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда министр обороны страны Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Читайте также:

«Макрон будет подавать кофе Путину»: Баранец о последствиях помощи Франции Киеву

Макрон хочет договориться о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже

Макрон назвал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими
#эммануэль макрон
#владимир путин
#политика
#франция
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО проведет учения на границе с Россией
16 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Ricardo_ha77

НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией, пишет «Lenta.ru».
Как сообщается на сайте финских сухопутных войск, к учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Они пройдут с конца апреля по начало июня.

По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Они начнутся 26 апреля с маневров танковых войск. Дата последних учений пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии в городе Миккели.

Читайте также:

Российские войска сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра

В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО

Advance: отправка немецких солдат в Литву – признак подготовки НАТО к войне с Россией
#россия
#финляндия
#нато
#учения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не понравится Зеленскому»: Филиппо — о приглашении России в Нормандию
Филиппо: приглашение России в Нормандию станет плохой новостью для Зеленского
16 апреля 2024, 15:26

Приглашение делегации из России на 80-летие высадки союзников в Нормандии является плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Он отметил, что Россия является страной, которая понесла самые большие потери в борьбе с гитлеровской Германией. И обязательно нужно уважать историю и погибших, что может не понравится Зеленскому и странам НАТО.

Филиппо добавил, что Киев и западные страны будут оказывать давление на президента Франции Эммануэля Макрона в данном вопросе.

Читайте также:

Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

Посол Мешков: Франция прервала контакты с Россией в области борьбы с терроризмом
#франция
#россия
#украина
#владимир зеленский
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф