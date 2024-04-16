Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон вступил в силу через месяц.
Верховная Рада прежде одобрила законопроект, который предусматривает ряд ужесточений в отношении подпадающих под мобилизацию граждан страны. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
Прежде украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону. По мнению журналистов, такие поправки в закон о призыве на службу могут негативно сказаться на экономике страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону. По мнению журналистов, такие поправки в закон о призыве на службу могут негативно сказаться на экономике страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова