Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России в конфликте на Украине. Об этом сообщает PBS.
По словам Зеленского, Запад регулярно говорит о своем страхе из-за возможного исхода конфликта. Президент Украины отметил, что западные страны опасаются миграционного кризиса, который может произойти после окончания спецоперации.
В качестве прогноза о будущем, Зеленский высказал мнение, что Китай усилит свое влияние на мировой арене.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В качестве прогноза о будущем, Зеленский высказал мнение, что Китай усилит свое влияние на мировой арене.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова