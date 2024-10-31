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Сенатор Ольга Епифанова заявила, что созыв западных стран заседания Совета Безопасности ООН по Украине, одной из тем которого стало якобы присутствие военных КНДР в России, является глупостью и пробиванием новых уровней дна.
«Своё «дно» они пробили уже давно, зато теперь осваивают новые уровни этого дна, вернее, бездонной неонацистской глупости. Между тем на Украине воюют наёмники из 60 стран, большинство — из Грузии, Польши, Румынии, Великобритании и США. Не кажется ли вам, Зеленский, что это несколько лицемерно?» — прокомментировала в беседе с RT Епифанова.
До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение властей Швейцарии возобновить экстрадицию преступивших закон страны украинских граждан и заявила, что Запад наигрался с Украиной и уже пытается бросить её.
«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — приводят argumenti.ru сообщение Захаровой из её ТГ-канала.
Ранее французский историк Эммануэль Тодд, известный своим прогнозом о распаде СССР, назвал представленный Владимиром Зеленским «план победы» Украины искажением действительности.
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Мелисса Тимофеева