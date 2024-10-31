В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР

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Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, однако не стоит их переоценивать. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.
По словам министра, сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности Сеула. Ким Ён Хён отметил, что КНДР может быть заинтересована не только в обновлении своих устаревших вооружений, но и в получении передовых технологий, которые связаны с тактическим ядерным оружием.
Северная Корея вряд ли сможет приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейско-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, заключил южнокорейский политик.
Ранее в Южной Корее прокомментировали запуск МБР Пхеньяном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Северная Корея вряд ли сможет приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейско-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, заключил южнокорейский политик.
Ранее в Южной Корее прокомментировали запуск МБР Пхеньяном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова