Французский историк Эммануэль Тодд, известный своим прогнозом о распаде СССР, назвал представленный Владимиром Зеленским «план победы» Украины искажением действительности.
В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Тодд заявил, что этот план не отражает реальное положение дел в условиях продвижения российских сил.
По мнению Тодда, Киев сейчас скорее стоит перед вопросом не победы, а сроков возможного поражения, в то время как Европа больше не может поддерживать военные действия на Украине. «Русские выиграют эту войну», — подытожил он.
Зеленский представил свой «план победы» 18 октября в украинском парламенте. Документ включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала этот план, назвав его «набором бессвязных лозунгов» и заявив, что он лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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«Одно название "план победы" напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, поскольку российская армия наступает», — отметил историк.
По мнению Тодда, Киев сейчас скорее стоит перед вопросом не победы, а сроков возможного поражения, в то время как Европа больше не может поддерживать военные действия на Украине. «Русские выиграют эту войну», — подытожил он.
Зеленский представил свой «план победы» 18 октября в украинском парламенте. Документ включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала этот план, назвав его «набором бессвязных лозунгов» и заявив, что он лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Елена Перлова