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Документ, по которому Будапешт намерен не блокировать приглашение Украины в НАТО, готовят Венгрия и киевский режим, сообщил экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, Владимир Зеленский. Об этом информирует украинское издание «Страна».
По словам Зеленского, документ предусматривает деблокирование венгерской стороной шагов по вступлению Киева в альянс.
Ранее Владимир Зеленский называл причину, по которой Запад не хочет поддерживать Украину.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года. По конституции республики, сейчас полномочия принадлежат украинскому парламенту, то есть Верховной раде.
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«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — пояснил украинский политик.
Ранее Владимир Зеленский называл причину, по которой Запад не хочет поддерживать Украину.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года. По конституции республики, сейчас полномочия принадлежат украинскому парламенту, то есть Верховной раде.
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Никита Кротов