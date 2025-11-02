«Даже при разных взглядах мы старались понять друг друга»: посол Израиля подвела итоги работы в РФ
Израильский посол в Москве Симона Гальперин официально завершила свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает посольство в своём Telegram-канале.
На место Гальперин придёт Одед Йосеф, который начнёт работу в начале следующей недели.
В своём прощальном обращении посол подчеркнула, что, несмотря на различия в позициях Израиля и России, дипломаты всегда старались ясно излагать свои взгляды и одновременно понимать позицию партнёра.
Гальперин отметила, что именно это и является основой настоящих дипломатических отношений. Кроме того, она активно работала над укреплением сотрудничества двух стран в академической и политической сферах.
