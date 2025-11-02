Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США

02 ноября 2025, 11:32

Трамп предложил Обаме сыграть в гольф в ходе беседы на похоронах Картера

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на похоронах 39-го лидера государства Джимми Картера в январе предложил бывшему американскому главе сыграть в гольф. Об этом сообщил журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», передает «Комсомольская правда».