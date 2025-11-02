Трамп предложил Обаме сыграть в гольф во время похорон бывшего президента США
Президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на похоронах 39-го лидера государства Джимми Картера в январе предложил бывшему американскому главе сыграть в гольф. Об этом сообщил журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», передает «Комсомольская правда».
Журналист наблюдал, как два политика оживленно беседовали, сидя рядом друг с другом перед началом панихиды. По словам Карла, Трамп и Обама вели диалог в неформальной обстановке — они улыбались и активно жестикулировали.
Однако, как отметил журналист в своей книге, этой встрече в формате игры в гольф так и не суждено было состояться.
Спустя несколько месяцев, как пишет автор, Трамп выдвинул против Обамы серию «голословных обвинений», в том числе публично обвинил его в государственной измене.
