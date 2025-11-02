«США дрейфуют зигзагами»: МИД РФ о встрече Путина и Трампа

02 ноября 2025, 20:38

Встреча Путина и Трампа не отменялась — в МИД РФ пояснили ситуацию

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о якобы отменённой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом передаёт «Коммерсантъ».





Российская сторона заявила, что договорённости, достигнутые лидерами на Аляске, остаются в силе.





«Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь всё ближе к позициям Евросоюза и Украины», — отметил источник в ведомстве.