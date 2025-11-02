«США дрейфуют зигзагами»: МИД РФ о встрече Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа не отменялась — в МИД РФ пояснили ситуацию
В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о якобы отменённой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом передаёт «Коммерсантъ».
Российская сторона заявила, что договорённости, достигнутые лидерами на Аляске, остаются в силе.
«Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь всё ближе к позициям Евросоюза и Украины», — отметил источник в ведомстве.Он такжк подчеркнул, что Россия соблюдает ранее согласованные договорённости.
Ранее стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште якобы из-за меморандума Москвы с требованиями по урегулированию украинского конфликта. По данным СМИ, президент США «не был впечатлён» предложениями РФ. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Москва якобы не проявляет готовности к переговорам.