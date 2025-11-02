На границе с Россией обнаружили авиабомбу весом 250 кг
В Эстонии, в приграничном с Россией уезде Ида-Вирумаа, местный житель обнаружил огромную авиационную бомбу. Подробности сообщает газета Рostimees.
На находку весом 250 килограммов мужчина наткнулся во время прогулки в лесу в районе города Нарва-Йыэсуу. Житель немедленно проинформировал о своём обнаружении полицию. На место оперативно прибыли взрывотехники и спасатели.
Специалисты подтвердили, что это авиационный боеприпас времён Второй мировой войны. Они установили, что бомба пролежала в лесу с тех пор. Сейчас сапёры проводят работы, чтобы подготовить снаряд к уничтожению.
Они планируют ликвидировать бомбу на месте обнаружения. Для этого специалисты оцепили территорию вокруг находки и проводят все необходимые подготовительные операции.
