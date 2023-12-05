DC: Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер ушла с брифинга после вопроса о Байдене

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о возможном получении президентом США Джо Байденом денег от компании своего сына Хантера Owasco PC, уклонившись от ответа. Об этом сообщает The Daily Caller (DC).
Жан-Пьер ответила, что не знакома с этим отчётом, перенаправив журналиста к офису адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь покинула трибуну.
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