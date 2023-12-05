В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО

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В первые дни после начала СВО на Украине власти США ожидали, что российские военные возьмут Киев. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, пишет «Лента.ру».
«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — цитирует издание слова Жан-Пьер.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в свою очередь заявила, что Соединённым Штатам следует прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, сосредоточив своё внимание на внутренних проблемах страны.
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