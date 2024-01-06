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DE: политики в США понимают, что ради мира Украину придется разделить

06 января 2024, 10:18
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Об этом пишет Daily Express.

Авторы материала сообщают, что такой шаг позволит оставить главе российского государства Владимиру Путину подконтрольную РФ часть территорий. Отмечается, что Вашингтон способен осуществить данные действия наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах.

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Politico: Став президентом, Рамасвами закончит затянувшийся роман США и НАТО
Plitico: После победы на выборах, Рамасвами выведет США из НАТО
06 января 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Darwel

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен предпринять ряд важных шагов в области внешней политики. Например, он планирует вывести США из НАТО.
Об этом сообщают обозреватели издания Politico, ссылаясь на источники, знакомые с заявлением кандидата на пост главы Белого дома. В публикации также указано, что такой же результат будет в случае победы любого другого политика, разделяющего взгляды Рамасвами.

«Дни Североатлантического альянса будут сочтены», — пишут авторы статьи.

По их данным, кандидат-республиканец всерьёз обеспокоен тем, что экспансионистская политика НАТО в последнее время многократно увеличила риск прямого столкновения с Россией. Кроме того, он полагает, что большинство стран-участников блока не в состоянии выполнять обязательства по военным расходам. Поэтому следует провести тщательную оценку необходимости поддержки альянса Соединёнными Штатами.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин не захотела напрямую комментировать отношение политика к пребыванию США в НАТО. Однако она не опровергла его позицию в отношении блока, изложенную в материале издания.

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#кандидаты
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Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером ФРГ
Разгневанные фермеры попытались заблокировать паром с вице-канцлером ФРГ Хабеком
06 января 2024, 05:50

Фото: istockphoto/photosvit

Spiegel сообщает, что разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Политик возвращался из своего отпуска на севере Германии, но на причале Шлютзиля его встретила толпа из более чем 100 человек, выражавших недовольство планами правительства отменить субсидии.

Хабек предложил пообщаться с представителями протестующих, однако они отказались и попытались прорваться на судно. В ответ на это паром отчалил от берега, а полиция разогнала фермеров, применив газ.

2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино, рассказал о попытке немецких СМИ утаивать протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их противостояния импорту из республики.

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Названо место России в рейтинге морских держав
ИМЭМО РАН: Россия занимает третье место в рейтинге морских держав
06 января 2024, 05:38

Фото: iStock/3DSculptor

Россия занимает третье место в списке ведущих морских держав по данным исследования, проведенного учеными ИМЭМО РАН и опубликованного в «Известиях».
Китай занимает первое место в этом списке, удерживая 15,9% общего морского потенциала всех стран с морскими территориями. За ним следуют США (15,5%), а на долю России приходится 6,8% этого потенциала.

После этих стран идут Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

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#норвегия
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В США назвали претензии на шельф в Арктике захватом территории
В Bloomberg назвали претензии США в Арктике захватом территории
06 января 2024, 04:46

Фото: iStock/kappaphoto

Журналист из Bloomberg Лиам Деннинг описал претензии США на арктические территории как попытку захвата земель. Такую точку зрения он высказал в своей статье, опубликованной на портале агентства.
По его мнению, это заявление является тревожным сигналом для всего мирового сообщества.

В конце прошлого года США заявили о расширении своих прав на континентальный шельф, охватывающий приблизительно миллион квадратных километров в Арктике и Беринговом море. Такие земли также претендуют Россия и Канада.

Американские эксперты считают, что США могут столкнуться с Россией именно в этом регионе, учитывая последние усилия страны по активизации своей деятельности в арктической зоне.

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Названы возможные худшие события 2024 года
Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года
06 января 2024, 04:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Издание Politico представило прогноз на 2024 год, включающий ряд неожиданных, но возможных событий, сформулированных опрошенными изданием экспертами.
Среди прочих возможных сценариев, включенных в список, — срыв президентских выборов в США, цифровой апокалипсис и обнаружение инопланетного разума. Ян Бреммер, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, подчеркнул возможность нарастания напряжения в США, которое может привести к невозможности проведения свободных и честных выборов из-за противоречий между интересами президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Чарли Сайкс, главред газеты Bulwark, выразил опасение относительно возможного глобального цифрового вируса, который может сорвать работу компьютеров и спутников, а также атаковать мировую банковскую систему.

Эксперты также предположили о возможности войны с Китаем и переворота в России. Мэтью Берроуз, руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона, спрогнозировал победу Лай Цзин-те на выборах в Тайване и последующем объявлении о независимости, что может вызвать военную реакцию со стороны Китая и привлечение вмешательства США.

Эти предсказания соответствуют концепции «черного лебедя», введенной писателем Нассимом Талебом в его книге 2007 года. Термин описывает сложнопредсказуемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и специфическими характеристиками.

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Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан
Глава МИД Украины Кулеба призвал сограждан не искать кипиш на голову
06 января 2024, 04:22

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих высказываниях обратился к термину «кипиш», который относится к жаргону и может быть связан с преступными кругами. Он призвал украинцев не искать «кипиш» и не терять надежду, пытаясь успокоить общественность, передает «РБК-Украина».
Кулеба отреагировал на заявление американского чиновника о том, что поддержка Украины будет сокращаться. По его словам, Мэттью Миллер из Государственного департамента имел в виду нечто отличное от того, что было воспринято обществом. Украинский министр объяснил, что Миллер высказывал мысль о том, что, по мере того как Украина начнет самостоятельно преодолевать трудности, уровень поддержки может постепенно сокращаться.

Последний пакет помощи от Вашингтона был выделен в конце 2023 года, и на текущий момент правительство не располагает дополнительными средствами для поддержки. Планируемые ассигнования на помощь Украине уже несколько месяцев ожидают утверждения в Конгрессе.

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Шольц разозлил немцев своим внешним видом
Der Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разозлил жителей Саксонии-Анхальт
06 января 2024, 03:24

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал недовольство жителей федеральной земли Саксония-Анхальт на востоке страны из-за своего внешнего вида во время визита. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В регионе продолжаются серьезные наводнения. Во время своего посещения Шольц надел водонепроницаемую резиновую обувь. По данным издания, такой выбор обуви считается попыткой Шольца получить политическую выгоду. Однако его прием в Саксонии-Анхальте был омрачен дождем и недовольством местных жителей, утверждает статья.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии были затоплены два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на помощь в рождественские каникулы для эвакуации животных. Также поступила информация о планах размещения военных сил ФРГ в Нижней Саксонии из-за наводнений.

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Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
Президент США Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
06 января 2024, 02:54

Президент Джо Байден выразил недовольство бывшим американским лидером Дональдом Трампом из-за его выраженного восхищения главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.
Кроме этого, Байден высказал критику в адрес бывшего президента США за его комментарии, сравнивающие письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам главы Белого дома, возможное возвращение Трампа к власти может создать угрозу для американской демократии.

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Глава Пентагона попал на больничную койку
Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры
06 января 2024, 01:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован по сообщению пресс-службы Министерства обороны США.
По словам представителя американского военного ведомства Патрика Райдера, госпитализация произошла после плановой медицинской процедуры в понедельник, 1 января.

Сейчас состояние Остина улучшается, и он планирует начать полноценно выполнять свои обязанности субботу, 6 числа.

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