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Американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Об этом пишет Daily Express.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах.
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