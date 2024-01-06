DE: политики в США понимают, что ради мира Украину придется разделить

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих высказываниях обратился к термину «кипиш», который относится к жаргону и может быть связан с преступными кругами. Он призвал украинцев не искать «кипиш» и не терять надежду, пытаясь успокоить общественность, передает «РБК-Украина».