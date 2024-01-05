Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

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Российские войска за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, аэродромам и арсеналам противника. По информации военного ведомства, все поставленные цели достигнуты.
Уточняется, что Армия России за неделю уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У» и три переделанные для стрельбы по наземным целям ЗРК С-200.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Уточняется, что Армия России за неделю уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У» и три переделанные для стрельбы по наземным целям ЗРК С-200.
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Екатерина Коршунова