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Киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинских войск. Об этом Гетьман сообщил в эфире YouTube-канала «Сейчас».
Гетьман отметил, что чувствительные потери украинского военно-промышленного комплекса стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям российских бойцов. Эксперт подчеркнул, что данные о стратегических объектах «черпается из открытых источников в интернете».
Ранее сообщалось, что российские войска смогли показать слабость оружия Североатлантического альянса. В ВСУ не осталось немецких танков Leopard 2, которые можно использовать в бою, а американские Abrams приходится прятать от боевых действий, настолько плохо они показали себя во время сражений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские войска смогли показать слабость оружия Североатлантического альянса. В ВСУ не осталось немецких танков Leopard 2, которые можно использовать в бою, а американские Abrams приходится прятать от боевых действий, настолько плохо они показали себя во время сражений.
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Екатерина Коршунова