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Defense News: Представители США впервые пропустят встречу группы «Раммштайн»

Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Эта очередная встреча так называемой группы «Раммштайн» пройдёт 11 апреля в Брюсселе.
Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на чиновников американской военной администрации. Таким образом, впервые за всё время существования этого объединения на саммите глав оборонных ведомств союзников Киева не будет представителя Соединённых Штатов.

«США все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины», — пишут авторы публикации.

Подчёркивается, что сам министр обороны Штатов Пит Хесгет не планирует присутствовать на встрече ни лично, ни в онлайн-формате. Журналисты издания не исключают, что американское министерство обороны вообще не отправит в Брюссель никого из своих высокопоставленных чиновников.

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Россия отсутствует в списке стран, против которых США водят торговые пошлины
03 апреля 2025, 00:36

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия отсутствует в списке стран, против которых США вводят взаимные торговые пошлины. Ранее перечень был продемонстрирован американским президентом Дональдом Трампом.
В соответствующем списке также отсутствовали Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. При этом в перечень попали Украина и Казахстан. Товары из первой будут облагаться 10% пошлинами, а продукция из Казахстана уже 27% тарифами.

Помимо этого, пошлины вводятся на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и Тайваня. С помощью этого Трамп пообещал погасить госдолг США, снизить налоги и вернуть стране величие.

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Трамп: США хорошо сотрудничают с Россией и Украиной по урегулированию конфликта
03 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, у страны хорошее сотрудничество с Россией и Украиной касательно вопроса по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил на выступлении в Белом доме.
«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — заявил Трамп.

Президент отметил, что при его правлении вооруженный конфликт бы не начался. Помимо этого Трамп выразил обеспокоенность по поводу потерь на поле боя.

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Трамп ввел новые пошлины на продукцию других стран
03 апреля 2025, 00:23

Фото: iStock/zimmytws

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из других стран. Об этом американский лидер объявил в ходе своего выступления, посвященному данной теме.
«Таможенный тариф для всех стран будет в размере 10%», — озвучил Трамп одно из нововведений.

В списке изменений значится введение 10% общей пошлины для государств. К тому же президент принял решение облагать товары из ЕС пошлинами в 20%, из Китая в 34%, Тайваня в 32%, Южной Кореи в 25%, Индии в 26% и Вьетнама в 46%. Помимо этого дополнительное обложение будет действовать на автомобили и другую технику, которые будут ввозиться в страну.

В ходе выступления Трамп пообещал с помощью зеркальных пошлин погасить госдолг страны и снизить налоги. К тому же благодаря этому президент рассчитывает привести США к величию, которого не было никогда.

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Трамп: выручку от зеркальных пошлин направят на погашение госдолга США
02 апреля 2025, 23:51

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В США триллионы долларов выручки от зеркальных пошлин будут направлены на погашение госдолга и снижение налогов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — заявил Трамп.

Президент с помощью таких действий пообещал привести страну к величию, которого не было никогда. Напомним, что Трамп принял решение ввести зеркальные пошлины против всех стран, имеющих торговые отношения со Штатами.

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Daily Express: США угрожают уничтожить Иран к сентябрю
02 апреля 2025, 23:37

Фото: iStock/Neosiam

В случае провала переговоров, США угрожают уничтожить Иран к сентябрю. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники в Вашингтоне.
«Если Иран не ответит на щедрые условия президента Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — заявили собеседники издания.

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае провала переговоров по ядерной программе, Штаты полностью готовы к нанесению беспрецедентных ударов по Ирану. Диалог двух стран направлен на то, чтобы Иран прекратил работу над своей ядерной программой.

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