Defense News: Представители США впервые пропустят встречу группы «Раммштайн»

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Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Эта очередная встреча так называемой группы «Раммштайн» пройдёт 11 апреля в Брюсселе.
Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на чиновников американской военной администрации. Таким образом, впервые за всё время существования этого объединения на саммите глав оборонных ведомств союзников Киева не будет представителя Соединённых Штатов.
Подчёркивается, что сам министр обороны Штатов Пит Хесгет не планирует присутствовать на встрече ни лично, ни в онлайн-формате. Журналисты издания не исключают, что американское министерство обороны вообще не отправит в Брюссель никого из своих высокопоставленных чиновников.
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«США все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины», — пишут авторы публикации.
Подчёркивается, что сам министр обороны Штатов Пит Хесгет не планирует присутствовать на встрече ни лично, ни в онлайн-формате. Журналисты издания не исключают, что американское министерство обороны вообще не отправит в Брюссель никого из своих высокопоставленных чиновников.
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Александр Бойцов