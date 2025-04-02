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Украина желает стать мировой военной державой

Мережко: Украина хочет стать мировой военной державой
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

По словам председателя парламента Украины по иностранным делам Александра Мережко, его страна рассчитывает стать мировой военной державой. Слова политика передает издание Newsweek.
«Мы можем стать одним из крупнейших производителей современного оружия», — заявил Мережко.

Помимо этого украинский министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что технологии его страны востребованы на международной арене.

Ранее сообщалось, что ВСУ тайно от США входили на территорию Курской области с вооружением Запада. Украинское командование не предупредило американских партнеров, а к тому же последние не знали о намерениях киевского режима пересечь границу с РФ.

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В США подготовлен законопроект, заставляющий Илона Маска сдать тест на наркотики
В США сенатор Шеррилл предложила обязать Маска сдать тест на наркотики
02 апреля 2025, 05:15

Фото: iStock/Lothar Drechsel

Член демократической партии Майки Шеррилл разработала законопроект, по которому американского миллиардера Илона Маска обязуют сдать тест на наркотики. Об этом сообщает портал Axios.
«Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики», — говорится в сообщении.

Согласно инициативе, если Маска или кого-то из его команду уличат в употреблении запрещенных веществ, то тогда нарушитель будет отстранен от федеральной службы на год. На портале отметили, что скорее всего законопроект не поддержат, так как сейчас обе палаты конгресса контролируются республиканцами.

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#тестирование
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Население Евросоюза обнищало относительно американцев
РИА Аналитика: жители Европы на 80% беднее американцев по ВВП на душу населения
02 апреля 2025, 04:19

Фото: iStock/SurkovDimitri

Европейские граждане столкнулись с абсолютным обнищанием, так как ВВП континента на душу населения на 80% ниже показателей, которые демонстрирует США. Такими данными поделились в РИА Аналитика.
«Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев», — говорится в докладе.

Исследование указывает на то, что обнищание европейцев случилось после кризиса 2008-2009 годов. При чем в США даже несмотря на геополитические проблемы продолжалось экономическое развитие, включая годы во время пандемии.

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CNN: Дмитриев и Уиткофф на неделе могут провести переговоры в Вашингтоне
02 апреля 2025, 02:43

Фото: iStock/vchal

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться в Вашингтоне со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Об этом сообщает CNN.
Как пишут ТАСС, если Дмитриев приедет в Вашингтон, то это станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в американскую столицу с 2022 года. В рамках встречи стороны обсудят укрепление отношений между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев сообщал, что страны начали переговоры по совместной добыче редкоземельных металлов. Как отмечает CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить Вашингтон.

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#страны
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Reuters: администрация Тампа обсуждает неудачу по заключению мира на Украине
02 апреля 2025, 02:21

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность неудачи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — говорится в сообщении агентства.

Как рассказали изданию источники, команда Трампа рассматривает возможность ужесточения давления на Украину и Россию. Таким образом Штаты рассчитывают заставить стороны заключить мирное соглашение.

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#рф
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#россия
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Reuters: команда Трампа обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам
02 апреля 2025, 00:43

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются поправки в сделку по редкоземельным ресурсам Украины, чтобы она стала более выгодна для Киева. Об этом сообщает Reuters.
«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева», — пишет агентство.

Об этом изданию рассказал анонимный американский чиновник. По его словам, поправки подразумевают разработку условий, которые станут наиболее выгодными для Украины.

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