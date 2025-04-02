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По словам председателя парламента Украины по иностранным делам Александра Мережко, его страна рассчитывает стать мировой военной державой. Слова политика передает издание Newsweek.
«Мы можем стать одним из крупнейших производителей современного оружия», — заявил Мережко.
Помимо этого украинский министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что технологии его страны востребованы на международной арене.
Ранее сообщалось, что ВСУ тайно от США входили на территорию Курской области с вооружением Запада. Украинское командование не предупредило американских партнеров, а к тому же последние не знали о намерениях киевского режима пересечь границу с РФ.
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Иван Мусатов