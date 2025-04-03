Россия отсутствует в списке стран, против которых США водят торговые пошлины

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Россия отсутствует в списке стран, против которых США вводят взаимные торговые пошлины. Ранее перечень был продемонстрирован американским президентом Дональдом Трампом.
В соответствующем списке также отсутствовали Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. При этом в перечень попали Украина и Казахстан. Товары из первой будут облагаться 10% пошлинами, а продукция из Казахстана уже 27% тарифами.
Помимо этого, пошлины вводятся на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и Тайваня. С помощью этого Трамп пообещал погасить госдолг США, снизить налоги и вернуть стране величие.
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Помимо этого, пошлины вводятся на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и Тайваня. С помощью этого Трамп пообещал погасить госдолг США, снизить налоги и вернуть стране величие.
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Иван Мусатов