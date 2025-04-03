Россия отсутствует в списке стран, против которых США водят торговые пошлины

Новые антироссийские санкции Евросоюза не имеют смысла, так как больше ударят по самой Европе, чем по России. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. При этом, по его словам, шесть европейских стан все же объявили о готовности ввести новые ограничения.