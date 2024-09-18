Defense One: НАТО планирует создание центра воздушных операций в Арктике

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Североатлантический блок изучает идею создания объединённого центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Во время своего выступления в ходе панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил» он добавил, что реализации этих планов будут способствовать близкие отношения между арктическими государствами, а также знания, которыми они обладают, передаёт издание Defense One.
Если данная идея будет реализована, арктический центр станет третьим подобным объектом в Европе. НАТО уже располагает объединёнными центрами воздушных операций в Германии и Испании. В комментарии изданию генерал Хекер сообщил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выразил принципиальное согласие с этой идеей.
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Александр Бойцов