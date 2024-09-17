Пентагон прокомментировал появление российской авиации у границ США

Фото: сайт Минобороны РФ
США не видят угрозы в появлении российских военных самолетов вблизи своих границ. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС. По ее словам, такие инциденты не являются чем-то необычным.
Сингх отметила, что появление российской авиации у границ США не представляет собой всплеска активности.
При этом Пентагон продолжит отслеживать учения России и поддерживать связь с союзниками по НАТО.
Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о росте военного присутствия США у российских границ, мотивируя это «российской угрозой» и противодействием Китаю.
Ранее сообщалось, что Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
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«Я не уверена, что это можно назвать всплеском... Мы не видим в этом резкого увеличения», — подчеркнула она.
При этом Пентагон продолжит отслеживать учения России и поддерживать связь с союзниками по НАТО.
Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о росте военного присутствия США у российских границ, мотивируя это «российской угрозой» и противодействием Китаю.
Ранее сообщалось, что Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
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Елена Перлова