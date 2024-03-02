Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне

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Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung о необходимости подготовки системы здравоохранения Германии к возможному военному конфликту.
По его словам, подготовка врачей и больниц к военным ситуациям может быть воспринята некоторыми как попытка навязать страх. Однако сам Лаутербах считает иначе.
Он отметил, что необходимы изменения в системе здравоохранения, учитывая возможность того, что Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран в соответствии со своими союзническими обязательствами.
Глава ведомства также подчеркнул, что Германия уже приняла на лечение больше раненых из Украины, чем любая другая европейская страна — почти тысячу человек. Он также отметил, что существует пробел в законодательстве, который власти устраняют, чтобы быть готовыми к катастрофам или даже к военным действиям, несмотря на невероятность такого сценария.
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Он отметил, что необходимы изменения в системе здравоохранения, учитывая возможность того, что Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран в соответствии со своими союзническими обязательствами.
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Артем Кузьмин