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Филипп Кавривьер, известный французский комик и телеведущий, выразил сомнения в целесообразности защиты Франции в случае конфликта с Россией, пишет Telegram-канал «ИноТВ».
В эфире программы «О времена!» на France 2 Кавривьер в шутливой форме заявил, что он не намерен сражаться за страну и даже начал учить гимн России на всякий случай.
Юморист объяснил свое нежелание сражаться за Францию тем, что в душе он - Мисс Франция, которая выступает за мир во всем мире.
Его шутка вызвала бурную реакцию соотечественников на фоне обострения напряжённости между Францией и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить войска на Украину, на что президент России Владимир Путин ответил предупреждением о наличии у России оружия, способного поражать цели на территории противников. Теперь одни французы считают, что Кавривьер слишком преувеличивает опасность, в то время как другие разделяют его скептицизм относительно исхода возможного конфликта с Россией.
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Юморист объяснил свое нежелание сражаться за Францию тем, что в душе он - Мисс Франция, которая выступает за мир во всем мире.
«Не вижу смысла ввязываться в войну, если нам точно надерут задницу», — сказал Кавривьер.Кавривьер признался, что видит огромную разницу между угрозами Путина и Макрона: «Один из них серьезен, а другой – Макрон». Он также отметил, что при первом выстреле со стороны России он будет считать войну проигранной и отправится в свой дом на Лазурном берегу с плакатом «Да здравствует Путин!».
Его шутка вызвала бурную реакцию соотечественников на фоне обострения напряжённости между Францией и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить войска на Украину, на что президент России Владимир Путин ответил предупреждением о наличии у России оружия, способного поражать цели на территории противников. Теперь одни французы считают, что Кавривьер слишком преувеличивает опасность, в то время как другие разделяют его скептицизм относительно исхода возможного конфликта с Россией.
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Сергей Калугин