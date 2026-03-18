Остров Харг в центре нефтяного противостояния: Иран продолжает экспорт вопреки блокаде Ормузского пролива
Остров Харг оказался в эпицентре геополитической интриги. Несмотря на объявленную блокаду Ормузского пролива, Иран успешно экспортирует нефть.
По информации сервисов отслеживания судов, 17 марта несколько танкеров беспрепятственно покинули район острова. Как сообщает Financial Times, минимум 13 супертанкеров успели загрузиться на главном экспортном терминале Ирана, расположенном на Харге. Благодаря этому Исламская Республика сохраняет ежедневный доход на уровне примерно 140 млн долларов.
В материале указано, что США фактически не препятствуют этим поставкам. Вашингтон опасается, что жесткие меры спровоцируют дальнейший рост цен на «черное золото» из‑за возможного дефицита на рынке.
Ситуация на нефтяном рынке 17 марта оставалась крайне нестабильной. Обострение конфликта вокруг Ирана вызвало резкий скачок котировок. Цена барреля эталонного сорта Brent превысила 101 доллар, а в ходе торгов достигала отметки в 105 долларов.
