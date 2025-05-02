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«Действительно потрясает»: депортированный из Румынии журналист Боуз о произошедшем

Журналиста Боуза депортировали из-за угрозы безопасности Румынии
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Журналиста Чея Боуза депортировали из Румынии из-за «угрозы безопасности государства». Об этом пишет RT со ссылкой на публициста.
Боуз рассказал, что его сняли с борта самолета и начали допрос прямо в автомобиле. Затем его привели в «маленькую комнату для допросов», где был соответствующий документ. Журналист подчеркнул, что копию ему не предоставили и даже не дали сфотографировать бумагу.

«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает. Но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чём я как раз открыто заявляю», — сказал собеседник RT.
Боуза задержали накануне в Бухаресте.

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#новости
Партию АдГ признали экстремистской в Германии
Немецкая контрразведка признала АдГ экстремистской партией в Германии
02 мая 2025, 12:25

Фото: istockphoto/photosvit

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) признана экстремистской на территории ФРГ ведомством по охране конституции. Об этом сказано в соответствующем заявлении.
«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», — сказано в публикации.
Федеральное ведомство по охране немецкой конституции назвало экстремистскими отделения АдГ в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Саксонии в 2023 году. Благодаря этому власти ФРГ смогли более обширно следить за партией.

Ранее АдГ лишь подозревали в экстремизме. Институт ФРГ по правам человека обнародовал доклад. В нем указано, что условия для запрета партии выполнены. АдГ в свою очередь обвиняет власть в подавлении инакомыслящих и травле партии.

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«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй мировой
Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
02 мая 2025, 06:35

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
Трамп акцентировал, что ни одна другая страна не приблизилась к достижениям Америки в военной силе и храбрости.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...», — гордо заявил он.

Фото: скриншот поста с аккаунта Трампа о 8 мая в Truth Social

Трамп раскритиковал современных лидеров за отсутствие традиции празднования побед и призвал возродить эту практику. По его словам, США «больше ничего не празднуют», хотя именно они определили исход обеих мировых войн.

«Мы выиграли обе войны, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не праздновали — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!», — закончил он.
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Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске
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Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске
02 мая 2025, 05:31

Фото: iStock/vadimrysev

Израиль нанес удары вблизи президентского дворца в Дамаске, чтобы предотвратить угрозы для друзской общины Сирии. Об этом заявили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, их слова процитировали издания Ynet и The Times of Israel.
Подчеркивается, что удары проведены с целью подать «четкий сигнал» сирийскому режиму.

«Сегодня (в четверг) вечером Израиль нанес удар рядом с президентским дворцом в Дамаске. (...) Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов», — цитируется совместное заявление политиков.
Ранее Кац предупреждал новые власти Дамаска о последствиях продолжения агрессии в отношении сирийских друзов, передает РИА Новости. Друзы - это этноконфессиональная группа арабов, проживающих в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.

​В ночь с 1 на 2 мая сообщалось, что США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.

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CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе
Times: CША передали союзникам «Пяти глаз» данные о космических операциях РФ и КНР
02 мая 2025, 02:34

Фото: iStock/forplayday

США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Об этом сообщает британская газета The Times.
Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.

«Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо», — передает издание.
Ранее доступ к данным подразделения SpaceDelta 9 имели только американские военные. Однако с апреля США начали делиться сверхсекретной информацией с партнерами по альянсу«Пять глаз» — Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией. Сотрудничество усилилось для компенсации технологических пробелов США в космической сфере.

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В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Полянский: миссия России в ООН ждет работы с новым постпредом США Уолтцем
02 мая 2025, 01:23

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Миссия РФ при ООН готова к взаимодействию с Майком Уолтцем, номинированным Дональдом Трампом на пост нового постпреда США при организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social объявил о выдвижении советника по нацбезопасности Уолтца в качестве нового главы американской дипломатической миссии в ООН. По словам Трампа, обязанности советника по национальной безопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который продолжит работу в Госдепартаменте.

Полянский, комментируя назначение, выразил оптимизм в готовности сотрудничать с Уолтцем.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!», — написал он.
​1 мая сообщалось, что Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально. Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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