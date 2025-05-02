«Действительно потрясает»: депортированный из Румынии журналист Боуз о произошедшем

Фото: istockphoto/rarrarorro
Журналиста Чея Боуза депортировали из Румынии из-за «угрозы безопасности государства». Об этом пишет RT со ссылкой на публициста.
Боуз рассказал, что его сняли с борта самолета и начали допрос прямо в автомобиле. Затем его привели в «маленькую комнату для допросов», где был соответствующий документ. Журналист подчеркнул, что копию ему не предоставили и даже не дали сфотографировать бумагу.
Читайте также:
Партию АдГ признали экстремистской в Германии
Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске
В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает. Но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чём я как раз открыто заявляю», — сказал собеседник RT.Боуза задержали накануне в Бухаресте.
Читайте также:
Партию АдГ признали экстремистской в Германии
Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске
В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Никита Кротов