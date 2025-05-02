Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске

Израиль нанес удары вблизи президентского дворца в Дамаске, чтобы предотвратить угрозы для друзской общины Сирии. Об этом заявили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, их слова процитировали издания Ynet и The Times of Israel.