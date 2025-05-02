Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске

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Израиль нанес удары вблизи президентского дворца в Дамаске, чтобы предотвратить угрозы для друзской общины Сирии. Об этом заявили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, их слова процитировали издания Ynet и The Times of Israel.
Подчеркивается, что удары проведены с целью подать «четкий сигнал» сирийскому режиму.
В ночь с 1 на 2 мая сообщалось, что США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.
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«Сегодня (в четверг) вечером Израиль нанес удар рядом с президентским дворцом в Дамаске. (...) Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов», — цитируется совместное заявление политиков.Ранее Кац предупреждал новые власти Дамаска о последствиях продолжения агрессии в отношении сирийских друзов, передает РИА Новости. Друзы - это этноконфессиональная группа арабов, проживающих в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.
В ночь с 1 на 2 мая сообщалось, что США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.
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Мария Моисеева