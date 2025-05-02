Партию АдГ признали экстремистской в Германии

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Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) признана экстремистской на территории ФРГ ведомством по охране конституции. Об этом сказано в соответствующем заявлении.
«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», — сказано в публикации.Федеральное ведомство по охране немецкой конституции назвало экстремистскими отделения АдГ в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Саксонии в 2023 году. Благодаря этому власти ФРГ смогли более обширно следить за партией.
Ранее АдГ лишь подозревали в экстремизме. Институт ФРГ по правам человека обнародовал доклад. В нем указано, что условия для запрета партии выполнены. АдГ в свою очередь обвиняет власть в подавлении инакомыслящих и травле партии.
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Никита Кротов