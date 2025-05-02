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Партию АдГ признали экстремистской в Германии

Немецкая контрразведка признала АдГ экстремистской партией в Германии
Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) признана экстремистской на территории ФРГ ведомством по охране конституции. Об этом сказано в соответствующем заявлении.
«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», — сказано в публикации.
Федеральное ведомство по охране немецкой конституции назвало экстремистскими отделения АдГ в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Саксонии в 2023 году. Благодаря этому власти ФРГ смогли более обширно следить за партией.

Ранее АдГ лишь подозревали в экстремизме. Институт ФРГ по правам человека обнародовал доклад. В нем указано, что условия для запрета партии выполнены. АдГ в свою очередь обвиняет власть в подавлении инакомыслящих и травле партии.

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«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй мировой
Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
02 мая 2025, 06:35

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
Трамп акцентировал, что ни одна другая страна не приблизилась к достижениям Америки в военной силе и храбрости.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...», — гордо заявил он.

Фото: скриншот поста с аккаунта Трампа о 8 мая в Truth Social

Трамп раскритиковал современных лидеров за отсутствие традиции празднования побед и призвал возродить эту практику. По его словам, США «больше ничего не празднуют», хотя именно они определили исход обеих мировых войн.

«Мы выиграли обе войны, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не праздновали — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!», — закончил он.
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Нетаньяху: Израиль нанес удары по цели около президентского дворца в Дамаске
02 мая 2025, 05:31

Фото: iStock/vadimrysev

Израиль нанес удары вблизи президентского дворца в Дамаске, чтобы предотвратить угрозы для друзской общины Сирии. Об этом заявили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, их слова процитировали издания Ynet и The Times of Israel.
Подчеркивается, что удары проведены с целью подать «четкий сигнал» сирийскому режиму.

«Сегодня (в четверг) вечером Израиль нанес удар рядом с президентским дворцом в Дамаске. (...) Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов», — цитируется совместное заявление политиков.
Ранее Кац предупреждал новые власти Дамаска о последствиях продолжения агрессии в отношении сирийских друзов, передает РИА Новости. Друзы - это этноконфессиональная группа арабов, проживающих в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.

​В ночь с 1 на 2 мая сообщалось, что США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.

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CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе
Times: CША передали союзникам «Пяти глаз» данные о космических операциях РФ и КНР
02 мая 2025, 02:34

Фото: iStock/forplayday

США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Об этом сообщает британская газета The Times.
Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.

«Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо», — передает издание.
Ранее доступ к данным подразделения SpaceDelta 9 имели только американские военные. Однако с апреля США начали делиться сверхсекретной информацией с партнерами по альянсу«Пять глаз» — Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией. Сотрудничество усилилось для компенсации технологических пробелов США в космической сфере.

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В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Полянский: миссия России в ООН ждет работы с новым постпредом США Уолтцем
02 мая 2025, 01:23

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Миссия РФ при ООН готова к взаимодействию с Майком Уолтцем, номинированным Дональдом Трампом на пост нового постпреда США при организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social объявил о выдвижении советника по нацбезопасности Уолтца в качестве нового главы американской дипломатической миссии в ООН. По словам Трампа, обязанности советника по национальной безопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который продолжит работу в Госдепартаменте.

Полянский, комментируя назначение, выразил оптимизм в готовности сотрудничать с Уолтцем.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!», — написал он.
​1 мая сообщалось, что Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально. Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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В США допустили возможность введения новых санкций против России
В Госдепе объявили, что возможность новых санкций США против России сохраняется
01 мая 2025, 22:59

Фото: iStock/donfiore

В США не исключают возможность введения новых санкций против России, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.
Конкретные причины для потенциального ужесточения мер не названы. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.

«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время. Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — сказала Брюс на брифинге.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН.

Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

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