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Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов

26 мая 2024, 21:57
Фото: iStock/Birute

Фото: iStock/Birute

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа уверенно лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 84,96 процента голосов, как сообщила Главная избирательная комиссия после подсчета данных с почти половины избирательных участков.
Его соперница, премьер-министр Ингрида Шимоните, получила 15,04 процента.

По состоянию на 21:00 обработаны результаты с 867 из 1895 участков. В 58 из 60 избирательных округов лидирует Науседа.



Явка во втором туре составила 49,61 процента. Право голоса на этих выборах имели 2,39 миллиона граждан. Президент избирается сроком на пять лет.

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Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
26 мая 2024, 20:37

Фото: сайт Кремля

Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон прибыл с первым за 24 года официальным визитом французского президента в Германию. На встрече с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул, что текущие вызовы, включая конфликт на Украине, требуют усиленного сотрудничества между Францией и Германией для подготовки к будущему.

«Мы сделали значительный шаг с начала конфликта на Украине, но нужно идти дальше. Необходимо до конца поддерживать Украину в её сопротивлении, снабжать её оружием, обучать и оказывать всестороннюю поддержку, а также быть готовыми к любому сценарию для обеспечения долгосрочного мира в рамках международного права», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Штайнмайером.
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#права
#конфликт
#макрон
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На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ
26 мая 2024, 19:58

Фото: istockphoto/AntonMatveev

ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями из-за помех, создаваемых российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для системы Starlink, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Соединенные Штаты, конечно, попытаются найти способы обойти эти помехи, но если русские продолжат удерживать лидерство в этом направлении, что вполне вероятно, учитывая их мастерство в данной области, это станет катастрофой для Украины», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что российские войска начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренными методами. Он обратил внимание, что российские РЭБ смогли нарушить работу Starlink во время наступления на Харьковском направлении.

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#сша
#всу
#рф
#маск
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МИД РФ сопереживает Армении из-за накрывшего страну наводнения
Захарова: Россия искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения
26 мая 2024, 19:11

Фото: iStock/shipov

Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян.
«Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», — приводят слова официального представителя иностранного ведомства Марии Захаровой на сайте МИД.

Захарова также подчеркнула, что Россия сопереживает армянскому народу из-за накрывшего страну стихийного бедствия. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 26 мая в МВД Армении сообщили, что река Дебед, протекающая на севере страны, вышла из берегов. Тогда было известно об одном погибшем.

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#наводнение
#армения
#мид рф
#мария захарова
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Президент РФ Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом
Кремль: Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом
26 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/shipov

Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. Российского лидера лично встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщается на сайте Кремля. Коллеги обсудят текущие отношения между государствами и их дальнейшие перспективы, включая стратегическое партнерство и союзничество.
Кроме того, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Президенты Путин и Мирзиёев станут непосредственными участниками первого заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. По итогам визита предполагается подписание внушительного пакета двусторонних документов.

До этого сообщалось, что Россия и Узбекистан ведут работу над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна.

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Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Оппозиционер Меликян: архиепископ Галстанян выдвинут на пост премьера Армении
26 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/irgit

Оппозиционная группа «Тавуш во имя родины» выдвинула архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщил один из лидеров движения Гурген Меликян, согласно данным ТАСС.
«Мы провели встречи с представителями различных сфер, политических партий и общественных организаций. Большинство собеседников сошлись во мнении, что Галстанян должен стать кандидатом на должность премьер-министра», — заявил он.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, на фоне протестов, организованных движением «Тавуш во имя родины», заявил, что Армянская апостольская церковь с давних времен Византии является «агентом влияния».

За день до этого председатель парламента Армении Ален Симонян высказался о необходимости пересмотра налогообложения церкви в стране, на фоне протестов в Ереване, возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном.

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#церковь
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#министр
#станции
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В Британии заявили о постепенном развале французской колониальной империи
Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части
26 мая 2024, 17:18

Фото: iStock/SimonLukas

Разруха и тяжёлое положение французских заморских департаментов свидетельствуют о постепенном крушении французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Spectator Джонатан Миллер.
Так журналист прокомментировал недавнее путешествие французского президента в заморский департамент Майотта в Индийском океане и Новую Каледонию, особый административно-территориальный регион в Тихом океане.

«На этой неделе президент Франции снова посетил острова (архипелаг Майотта), стремясь исполнить роль императора. Однако его империя разваливается на глазах», — отметил Миллер.
По мнению журналиста, даже «вечно оптимистичный» Макрон не может игнорировать катастрофическую ситуацию на Майотте, где бушуют беспорядки и царит преступность. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Новая Каледония находится на грани гражданской войны.

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#журналист
#президент
#путешествие
#регион
#преступность
#макрон
#рф
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Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая
AIT: Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая
26 мая 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. Об этом сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT). Делегацию возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.
Члены делегации встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня, а также представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, вопросов региональной безопасности, торговли, инвестиций и других, представляющих общий интерес.

В январе на Тайване состоялись выборы главы администрации острова. Победил член Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик выступает за сближение с США и независимость от КНР.

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#мир
#сша
#китай
#конгресс сша
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ХАМАС заявило о пуске большого числа ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске большого числа ракет по Тель-Авиву
26 мая 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

О пуске большого количества ракет по израильскому Тель-Авиву заявило военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам». Об этом говорится в заявлении организации в Telegram. Уточняется, что действия ХАМАС являются ответом на убийства мирного населения Израилем в Газе.
«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)», – сказано в заявлении Палестинского движения.
В начале октября прошлого года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникнув в приграничные районы, а также открыв огонь по мирным и военным, взяли в заложники больше 200 человек.

По информации властей, погибло около 1,2 тысячи человек.

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Губернатор американского штата объяснил, как Байден помог своим главным противникам
Губернатор Бергам: Политика Байдена по энергетике помогла России и Ирану
26 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/zhengzaishuru

Энергетическая политика американского президента Джозефа Байдена помогла его главным врагам, с таким заявлением выступил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью для Fox News.
«Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бергам.

По словам политика, подход к этой сфере Байдена привёл к росту инфляции в Соединённых Штатах, а также опустошил стратегический нефтяной резерв государства.

Он также подчеркнул, что политика действующего президента приводит к уменьшению рабочих мест для американцев.

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#сша
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