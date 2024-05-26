Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов

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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа уверенно лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 84,96 процента голосов, как сообщила Главная избирательная комиссия после подсчета данных с почти половины избирательных участков.
Его соперница, премьер-министр Ингрида Шимоните, получила 15,04 процента.
По состоянию на 21:00 обработаны результаты с 867 из 1895 участков. В 58 из 60 избирательных округов лидирует Науседа.
Явка во втором туре составила 49,61 процента. Право голоса на этих выборах имели 2,39 миллиона граждан. Президент избирается сроком на пять лет.
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По состоянию на 21:00 обработаны результаты с 867 из 1895 участков. В 58 из 60 избирательных округов лидирует Науседа.
Явка во втором туре составила 49,61 процента. Право голоса на этих выборах имели 2,39 миллиона граждан. Президент избирается сроком на пять лет.
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Артем Кузьмин