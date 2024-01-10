Науседа прокомментировал возможные итоги саммита НАТО в Вашингтоне для Украины

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Если итоги саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году для Украины будут такими же, как в Вильнюсе, то это нужно будет воспринять как топтание на месте. Разумеется, это будет означать несомненную неудачу для Киева.
Науседа подчеркнул, что итоги саммита Североатлантического альянса должны отличаться от тех, что были в Вильнюсе. Любой другой результат станет явной неудачей для Киева, заключил литовский лидер.
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