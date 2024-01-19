Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта

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В западных странах, вполне вероятно, существует накопившаяся усталость от конфликта на Украине. Это вынужден был признать президент Литвы Гитанас Науседа.
Он также признал возможное наличие усталости от конфликта, особенно «на западном фланге НАТО». Науседа также отметил, что вина за отсутствие успехов у ВСУ отчасти лежит и на партнёрах и союзниках Киева. Литовский президент посетовал, что, принимая хорошие и правильные решения по поддержке Украины, союзники затем слишком долго воплощают эти решения в жизнь.
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