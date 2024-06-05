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«Декадентский артхаус»: Захарова раскритиковала правовую систему США

Мария Захарова назвала декадентским артхаусом правовую систему в США
05 июня 2024, 04:42
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие в Соединённых Штатах законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда и назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом.
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.
До этого сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В поддержку законопроекта выступили 247 конгрессменов, 155 отдали голоса «против». Инициаторы проекта предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении лиц, который принимают участие в «любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».



Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Они обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.

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Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
Племянник Кадырова Адам Черхигов возглавил министерство транспорта и связи Чечни
05 июня 2024, 03:57

Фото: сайт Кремля

Племянника главы Чеченской респубики Рамзана Кадырова Адама Черхигова назначили министром транспорта связи и цифрового развития республики.
Отец Адама Черхигова — Рамзан Черхигов — занимал пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.

«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своём Телеграм-канале.
До этого стало известно, что Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту Чечни.

Ранее Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Муслиму Хучиеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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РФ, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
05 июня 2024, 02:40

Фото: istock / Barks_japan

Россия, КНР и Иран выступили за восстановление ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), невзирая на выход Соединенных Штатов из соглашения. Об этом сказано в совместном заявлении, которое вышло в рамках шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, информирует РИА Новости.
«Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — указано в заявлении.
Страны выражают готовность дальше работать в рамках установленных договоренностей, отмечая важность международного сотрудничества с целью поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе.

До этого экс-замгоссекретар Штатов по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от разработки своего ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины
05 июня 2024, 00:02

Фото: istock / ChiccoDodiFC

Парламент Словении 4 июня принял указ о признании Палестинского государства. Об этом информирует Agence France Press (AFP).
«Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его», — сообщается издание.
За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента.

Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста они не стали участвовать в голосовании. В свою очередь, правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов лживым и равнодушным по отношению к трагедии палестинского народа.

Ранее Дональд Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#словения
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Избирком Индии подтвердил победу «Национального демократического альянса» Моди
04 июня 2024, 23:45

Фото: istock / Sagittarius Pro

Возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» выиграл всеобщие парламентские выборы в стране. Об этом информирует ТАСС.
Невзирая на продолжающийся подсчет, из результатов уже следует, что альянс получил 272 места в 543-местном парламенте, что достаточно для большинства.

Помимо этого, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах. Согласно прогнозам, она получит 240 мест.

Выборы в Индии стартовали 19 апреля и закончились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.

Ранее стало известно, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#выборы
#партия
#человек
#индия
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Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью
Интерпол не выдал международный ордер на арест польского экс-судьи Шмидта
04 июня 2024, 23:15

Фото: istock / imranahmedsg

Интерпол не станет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию польского судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак, информирует РИА Новости.
«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта», — сказала она.
Как утверждает Новак, генеральный секретариат организации указал, что преступления, которые связаны со шпионажем, подпадают под статью 3 устава Интерпола. Эта норма не позволяет обработку сведений по своим каналам за действия против госбезопасности, определяемые как политические преступления, пояснила она.

В начале мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Белоруссии и РФ отказывается от должности. Шмидт обвинил польские власти в преследовании и угрозах.

Он также сказал, что будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.

Ранее СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#норма
#новости
#лукашенко
#рф
#польша
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Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России
FQ: удары западным оружием не заставят Москву капитулировать
04 июня 2024, 22:07

Фото: istock / Olena Bartienieva

Передача западного вооружения Украине и разрешение бить по территориям России не заставят Москву капитулировать. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — говорится в статье.

При этом автор подчеркивает, что Евросоюз ввязался в заведомо проигрышный конфликт из-за несостоятельности и коррумпированности правящего класса.

При этом издание отмечает, что конфликт становится всё более опасным, в то время как министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни продолжают отвергать дипломатию и продолжают обеспечивать Украину вооружением. А мир уже находится на краю пропасти без возможности приступить к мирным переговорам, заключил автор статьи.

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#оружие
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#сво
#всу
#рф
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Путин поручил не допустить роста цен на яблоки из-за заморозков
04 июня 2024, 21:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения, чтобы не допустить роста цен на яблоки после заморозков. Этот вопрос Путин поднял в рамках встречи с членами правительства, которая прошла в режиме видеоконференции.
Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останутся ли россияне без яблок из-за заморозков.

«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту», — поручил Путин.
Президент призвал не затягивать с решением данного вопроса, чтобы не допустить роста цен на яблоки в России.

По данным Лут, российское производство плодовой продукции составляет порядка 44% от внутреннего рынка.

Путин в свою очередь уточнил, что заморозки погубили 1,2% урожая в 21 регионе страны.

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#режим
#путин
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Сенатор от Белгорода Савченко добровольно сложил полномочия раньше срока
04 июня 2024, 21:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко принял решения сложить полномочия раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (будет заниматься – ред.) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал Тимченко.

Срок полномочий Савченко должен был истечь в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

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#губернатор
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#заявление
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«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали предупреждение о России
Политик Леллуш: удары по РФ оружием НАТО выведут конфликт из-под контроля
04 июня 2024, 21:35

Фото: istock / SimonLukas

Французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.
Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

Лелуш также отметил, что вероятность прямого вовлечения Франции в боевые действия увеличивается по мере увеличения помощи Киеву со стороны Парижа.

По его словам, начиная с поставок оружия и отправки инструкторов, Пятая республика может оказаться напрямую вовлеченной в столкновения.

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