«Декадентский артхаус»: Захарова раскритиковала правовую систему США

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие в Соединённых Штатах законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда и назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом.
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.До этого сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В поддержку законопроекта выступили 247 конгрессменов, 155 отдали голоса «против». Инициаторы проекта предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении лиц, который принимают участие в «любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».
Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Они обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.
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