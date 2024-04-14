Климкин: Россия обстрелами энергосистемы Украины делает ее ненужной для ЕС

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
Россия превращает Украину в «чемодан без ручки» для Европы, обстреливая ее энергетическую инфраструктуру. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук бывший министр иностранных дел Павел Климкин жестко высказался о будущем Украины, сообщает РИА Новости.
«Это сейчас реально – завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», – заявил Климкин о будущем страны.
По его словам, Москва придерживается стратегии открытия переговоров с Киевом и превращения Украины в государство, в котором Европейский союз больше не нуждается.
«Это очень четкая логика – переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», – заключил Климкин.
11 апреля российские войска начали масштабную атаку на энергетические системы Украины. Министерство обороны РФ заявило, что это был ответ на попытки ВСУ атаковать российские объекты нефтегазовой и энергетической отрасли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака России на энергосистему Украины окажет существенное влияние на ход конфликта.
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Александр Климов