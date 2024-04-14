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Украинская армия возмущена решением о приостановке процесса демобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
После того как демобилизация была исключена из законопроекта, принятого Верховной Радой, в Одессе был проведен опрос среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие солдаты осудили правительство за такое решение.
Другой участник опроса сказал, что самовольно покинет воинскую часть. Другие респонденты негативно отнеслись к демобилизации. Они подчеркнули, что «такого не должно быть».
Сложную ситуацию на передовой признал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в последние дни ситуация становится все тяжелее. Наибольшие трудности возникают на донецком направлении.
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«Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?», – отреагировал один из солдат.
Другой участник опроса сказал, что самовольно покинет воинскую часть. Другие респонденты негативно отнеслись к демобилизации. Они подчеркнули, что «такого не должно быть».
Сложную ситуацию на передовой признал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в последние дни ситуация становится все тяжелее. Наибольшие трудности возникают на донецком направлении.
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Александр Климов