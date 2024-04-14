Российская армия улучшила позиции в зоне СВО

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Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в Работино российские бойцы отбили две атаки, улучшили свои позиции вдоль линии фронта и уничтожили украинские опорные пункты. В районе Вербового российские войска также отразили две атаки и не только улучшили свои позиции, но и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Собеседник отметил, что российские силы также добились успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
Ранее Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинские войска покинули позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не смогли противостоять наступлению российских войск к северо-западу от населенного пункта.
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Собеседник отметил, что российские силы также добились успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
Ранее Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинские войска покинули позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не смогли противостоять наступлению российских войск к северо-западу от населенного пункта.
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Александр Климов